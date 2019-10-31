الامارات | بالصور.. تعرف إلى برنامج الأهلي المصري في الإمارات

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. تعرف إلى برنامج الأهلي المصري في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ فريق الأهلي المصري اليوم الخميس تدريباته اليوم في معسكره الذي يقيمه في دبي لمدة 6 ايام يتخلله خوض مباراة ودية تقرر لها أن تكون يوم الأثنين المقبل، وقد خاض فريق الأهلي تدريبه الأول في استاد شباب الأهلي بالعوير.
حرص مدرب الأهلي رينيه فايلر، على عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الأول في معسكر الإمارات وتحدث فايلر مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية والأهداف التي يسعى لتحقيقها من خلال المعسكر الذي بدأ اليوم.
وسيبدأ الفريق تدريباته إبتداء من الغد في استاد شباب الأهلي فرع الممزر في تمام الساعة الخامسة والنصف وبشكل يومي حتى مباراة يوم الأثنين والتي ستكون أمام فريق العروبة، ثم سيخوض تدريب يوم الثلاثاء في نفس الموعد الخامسة والنصف، وفي يوم الأربعاء وهو يوم السفر سيخوض الفريق تدريبه عند الساعة 00:9 صباحاً.
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