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مؤمن زكريا يبدى سعادته بمبادرة تركي آل الشيخ لعلاجه

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ياسمين عبدالعزيز 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، سعادته بمبادرة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ، بعلاجه في السعودية.

وأكد «زكريا» تقديره لمبادرة آل الشيخ، ونشر المستشار تركي آل الشيخ فيديو له بصحبة مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، على صفحته الرسمية، كشف خلاله عن زيارة مؤمن زكريا له قبل سفر الأخير لأمريكا لمواصلة التأهيل والعلاج هناك.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية: «الكابتن مؤمن زكريا في زيارة لأخيه.. ومن هنا يطلع لأمريكا، إن شاء الله أحسن مركز متخصص، ويرجع لينا أحسن من الأول بإذن الله.. السعودية ومصر إيد وحدة.. واللي يلعب معانا يستحمل ويتعور».

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