شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يتكفل بعلاج مؤمن زكريا في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - زار مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية. Advertisements ونشر تركي آل الشيخ، على حسابه بموقع «فيس بوك» فيديو قصيرًا للزيارة، وكتب: «مؤمن في زيارة لإخيه... ومن هنا يطلع لأمريكا، إن شاء الله أحسن مركز متخصص ويرجع لينا أحسن من الأول بإذن الله». وأضاف: «السعودية ومصر إيد واحدة... واللي يلعب معانا يستحمل ويتعور».

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