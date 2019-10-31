شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة نقص اللياقة تزيد المخاوف فى معسكر «الأوليمبى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يسابق شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، الزمن لعلاج عدد من الأزمات داخل الفريق قبل الدخول فى ماراثون البطولة الإفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، أبرزها أزمة الفردية فى أداء اللاعبين خلال الوديات التى خاضها المنتخب وتسببت فى حالة قلق عند الجهاز الفنى، كما ظهرت أزمة تراجع اللياقة البدنية عند بعض العناصر من المجموعة التى اختارها للانضمام فى المعسكر المقام حاليا فى العين السخنة.

وقرر «غريب» رفع معدلات الحمل التدريبى للاعبين خلال الأيام المقبلة بعد استقراره على القائمة النهائية التى ضمت 21 لاعبا لرغبته فى حل أزمة اللياقة البدنية التى يعانى منها المنتخب، خاصة أن المنتخبات الإفريقية تعتبر اللياقة البدنية أبرز أسلحتها فى المباريات.

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كما يسعى المدير الفنى للمنتخب لعلاج الأخطاء الفنية. ويبحث عن حلول لمشكلة التعامل مع الكرات العرضية وكيفية التعامل معها، خاصة أن لاعبى المنافسين يتميزون بأجسام طويلة، كما كثف «غريب» من دراسته لمنتخبات المجموعة الأولى التى تضم بجانب المنتخب مالى والكاميرون وغانا للوقوف على نقاط القوة والضعف عند المنافسين، كما قرر تدريب اللاعبين على أكثر من طريقة لعب، نظرا لاختلاف طريقة كل منتخب من المنتخبات المشاركة فى البطولة.

يأتى هذا فيما واصل المنتخب تدريباته القوية تحت إشراف «غريب»، الذى ركز خلالها على بعض الجمل الفنية التى يرغب فى تطبيقها بالمباراة.. وكان الجهاز الفنى للمنتخب قد عقد اجتماعا عقب المران المسائى أمس الأول وقرر بعده السماح للاعبين المستبعدين من القائمة النهائية بمغادرة المعسكر بناء على طلبهم، وهم أحمد حمدى وأحمد أيمن وناصر منسى ومصطفى شوبير، فى الوقت الذى فضل فيه محمد صادق الاستمرار.

فيما أنهى الجهاز الطبى الفحوصات الطبية الشاملة لجميع اللاعبين الذين اختارهم المدير الفنى تمهيدا لإرسالهم للاتحاد الإفريقى يوم 5 نوفمبر المقبل، وهو آخر موعد لتسليم التقارير الطبية، حيث يشترط «الكاف» تسليم كل منتخب من المنتخبات الثمانية المشاركة فى البطولة ملفا طبيا شاملا عن كل لاعب، يتضمن مجموعة من التحاليل وكشف المنشطات ورسم قلب، للتأكد من جاهزية اللاعبين للمشاركة فى البطولة. وطالب شوقى غريب، الجماهير المصرية بدعم الفريق خلال منافسات كأس أمم إفريقيا. وقال «غريب» فى تصريحات صحفية، إنه يتمنى حضور الجماهير فى مدرجات استاد القاهرة لمؤازرة اللاعبين ومنحهم دفعة معنوية كبيرة من أجل تحقيق اللقب والتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020.

وأضاف أن الأمور داخل المعسكر تسير على ما يرام، وهناك التزام من الجميع بالتعليمات من أجل فرض السيطرة والتركيز فى التحضير للمنافسين، خاصة أن الجميع داخل المعسكر يرفع شعار الجدية من أجل إسعاد الجمهور المصرى للتأهل إلى الأوليمبياد والتتويج بالبطولة الإفريقية.