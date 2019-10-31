شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجتمع بالشركة الصينية لمناقشة «الاستاد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة مع مندوب الشركة الصينية التى تقدمت بعرض رسمى لمجلس الإدارة لبناء استاد الزمالك الجديد بفرع النادى بمدينة 6 أكتوبر والذى شرع المجلس العمل به منذ شهرين.

ويفاضل مجلس الزمالك بين عرضين لبناء الاستاد للاستقرار على العرض الأفضل والمناسب، وإن كان العرض الصينى هو العرض الأقوى والأكثر جدية، خصوصا أن مندوبى الشركة سبق أن عقدوا جلسة مع مرتضى منصور قبل شهرين، تم خلال مناقشة العرض الترحيب وقبول الفكرة مبدئيا لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بالمشروع.

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من جانبه، أكد مرتضى منصور، رئيس النادى، أن حلم جماهير وأعضاء الزمالك بالاستاد الجديد بات قاب قوسين أو أدنى، وأنه ينتظر وصول الوفد الصينى خلال الأسبوع الجارى للاجتماع معهم للاتفاق على كل التفاصيل والشروط، مؤكدا أن النادى حصل بالفعل على بعض التراخيص الخاصة ببناء الاستاد، ولم يتبق سوى موافقات بسيطة يتم الآن التنسيق لها.

من جهة أخرى، أخضع الصربى ميتشو، المدير الفنى للفريق، لاعبى الفريق الكروى الأول لبرنامج تدريب بدنى شاق فى مران أمس، من أجل محو آثار الراحة السلبية. وخصص الجهاز الفنى برنامجا بدنيا وتأهيليا للاعبين، وقام رودريجيز، مدرب الأحمال، بعمل عدة تدريبات مختلفة للاعبين، وذلك باستخدام عدة وسائل كأحزمة وكرات بلاستيكية مطاطة، وشارك فى المران اللاعبون الدوليون طارق حامد واحمد سيد زيزو وعبدالله جمعة والحارس محمد عواد.

فيما انتظم الثنائى محمد عبدالغنى وعمر السعيد لاعبا الفريق فى التدريبات الجماعية بعد تعافيهما من الإصابات التى كانا يعانيان منها.