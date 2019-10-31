شكرا لقرائتكم خبر عن فيدرر ينسحب من كأس رابطة المحترفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تراجع نجم التنس السويسرى المخضرم، روجر فيدرر، عن قرار المشاركة فى النسخة الأولى من كأس رابطة لاعبى التنس المحترفين، التى ستنطلق فى مدينة سيدنى الأسترالية، خلال يناير المقبل، مرجعًا ذلك إلى أسباب عائلية ورياضية. ونقل منظمو البطولة عن فيدرر، المصنف الأول على العالم سابقًا والثالث حاليًا، قوله «بعد الكثير من المناقشات مع عائلتى وفريقى بشأن العام المقبل، قررت أن الراحة لأسبوعين إضافيين ستكون مفيدة، سواء لعائلتى أو لمستواى فى التنس». وأضاف «يؤلمنى ألا أكون جزءًا من أبرز حدث جديد فى جدول البطولات، لكن هذا هو أفضل شىء يمكننى فعله، إذا أردت الاستمرار لفترة أطول بالبطولات التابعة لرابطة لاعبى التنس المحترفين». وتقام النسخة الأولى من كأس رابطة لاعبى التنس المحترفين، فى الفترة ما بين الثالث و12 يناير، بينما تنطلق منافسات أستراليا المفتوحة، أولى بطولات «جراند سلام»، فى ملبورن يوم 20 من الشهر نفسه، ويحرص فيدرر (38 عاما) بشكل متزايد على توخى الحذر، فى مشاركاته بالبطولات. وقد أعلن انسحابه من بطولة باريس للأساتذة، المقامة حاليا فى العاصمة الفرنسية، بعد يوم واحد من تتويجه بلقب بطولة بازل السويسرية، للمرة العاشرة فى مسيرته.

من جهة أخرى، قررت لاعبة التنس الألمانية، جوليا جورجيس، تعيين ينس جيرلاخ كمدرب جديد لها بعقد دائم، ما يعنى أن منصبه كمدرب للفريق الألمانى للسيدات أصبح شاغرًا.

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وكان جيرلاخ قد أشرف على تدريب جورجيس بشكل مؤقت، فى آخر بطولتين لها، حيث تأهلت اللاعبة الألمانية إلى نهائى بطولة لوكسمبورج. وذكر الاتحاد الألمانى للتنس، الثلاثاء الماضى، أن التعاون بين جورجيس وجيرلاخ أصبح بشكل دائم، وأن الأخير ترك منصبه كمدرب للفريق الألمانى، الذى كان يشغله منذ العام الماضى.

وسيشارك الفريق فى بطولة كأس الاتحاد، فى بداية فبراير المقبل بالبرازيل.

وسبق لجيرلاخ (46 عامًا) أن عمل مع عدة لاعبات، فى بطولات الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، على رأسهن الروسية أنستازيا ميسكينا، عندما قادها للفوز بلقب رولان جاروس 2004.