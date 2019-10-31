شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يستهدف التعاقد مع «راكيتيتش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن نادى أتلتيكو مدريد، يسعى لتدعيم صفوفه فى الميركاتو الشتوى المقبل، بصفقة قوية، من خلال التعاقد مع الدولى الكرواتى إيفان راكيتيتش، لاعب وسط فريق برشلونة.

وقالت الصحيفة، إنَ راكيتيتش أصبح قريبا من الرحيل عن قلعة «كامب نو»، بعدما فقد مكانه فى التشكيل الأساسى لبرشلونة هذا الموسم مع إرنستو فالفيردى، المدير الفنى لفريق البارسا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مسؤولى أتلتيكو مدريد يطاردون راكيتيتش، كما أنهم أبلغوا وكيله باهتمامهم منذ عدة أسابيع، حيث يعد الكرواتى هدفًا قديمًا لميجيل أنخيل جيل، الرئيس التنفيذى لأتلتيكو مدريد، والذى حاول التعاقد معه مرتين قبل الانتقال لإشبيلية، وقبل ارتداء قميص برشلونة. وأوضحت الصحيفة، أن أتلتيكو مدريد يُواجه منافسة قوية فى الصفقة من قبل إنتر ميلان الذى يملك الأموال، ويمكنه أن يغرى النجم الكرواتى للانتقال إلى صفوفه هذا الموسم.