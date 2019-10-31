شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش ونادال يستهلان صراع صدارة التصنيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرغب الإسبانى رافاييل نادال، فى تحقيق لقب بطولة باريس للأساتذة، والتى فشل فى تحقيقها خلال مسيرته الاحترافية التى تعج بالبطولات.

ويستهل المصنف الثانى عالميًا، مشواره فى البطولة، عندما يواجه الفرنسى أدريان مانارينو، فى الوقت الذى يواجه فيه المصنف أول عالميًا نوفاك ديوكوفيتش الفرنسى الآخر كورينتين موتيه.

وتمثل مباراتى اليوم، ضربة البداية للتنافس الشديد بين نادال وديوكوفيتش على إنهاء العام فى صدارة التصنيف العالمى.

وحال توج الإسبانى بلقب البطولة، فسيضمن إنهاء الموسم فى الصدارة للمرة الخامسة فى مسيرته، بينما يبحث الصربى عن إنهاء العام فى الصدارة للمرة السادسة فى مسيرته.

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ويملك نادال، الكثير من الذكريات الرائعة فى عاصمة النور، بنجاحاته المبهرة فى رولان جاروس، إلا أن تلك النجاحات لم تمتد لبطولة باريس، حيث حقق بها 16 انتصارًا وتعرض لـ5 هزائم من قبل، ومع ذلك لم يسبق لرافا أن ودع البطولة قبل ربع النهائى.

أما ديوكوفيتش، فلم يُعانِ من قبل فى تقديم أفضل تنس لديه فى بطولة باريس، حيث يحمل الرقم القياسى كأكثر من توج باللقب بواقع 4 مرات. ويحمل نوفاك الرقم القياسى كأكثر من حقق الانتصارات بها بواقع 32 انتصارًا مقابل الخسارة فى 8 مباريات، ووصل للمباراة النهائية 4 مرات فى آخر 5 مشاركات له بالبطولة.

وضمن مباريات الدور الثانى أيضًا، يواجه الإيطالى ماتيو بيريتينى، والذى دخل هذا الأسبوع بين المصنفين العشر الأوائل عالميًا للمرة الأولى فى مسيرته، الفرنسى جو ويلفريد تسونجا، بطل البطولة فى عام 2008. ويبحث بيريتينى عن حجز مقعد من آخر مقعدين متبقيين للتأهل للبطولة الختامية للموسم، التى ستقام بالعاصمة البريطانية لندن فى الفترة بين يومى 10 و17 نوفمبر.

ويحتل الإيطالى المركز الثامن فى سباق البطولة الختامية برصيد 2.660 نقطة، وسيضمن التأهل للبطولة الختامية، فى حال وصل إلى نهائى باريس.

وهناك العديد من المرشحين للتأهل للبطولة الختامية، سيظهرون اليوم مثل روبرتو باوتيستا أجوت، وفابيو فونينى، وديفيد جوفين، وجايل مونفيس، وستان فافرينكا، وجون إيسنر. وكل السابق ذكرهم يحتاجون للفوز باللقب للتأهل للبطولة الختامية إلى جانب أليكس دى مينوار، بينما يحتاج الأرجنتينى ديجو شفارتزمان للوصول للمباراة النهائية لامتلاك فرصة.

ومن المباريات البارزة اليوم أيضًا، مواجهة النمساوى دومينيك ثيم للكندى ميلوس راونيش، إضافة إلى صدام اليونانى ستيفانوس تسيتسيباس مع الأمريكى تايلو فريتز.