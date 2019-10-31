شكرا لقرائتكم خبر عن صحف إيطاليا تشيد بالإنتر بعد الفوز على بريشيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشادت الصحف الإيطالية بالفوز الذى حققه إنتر ميلان أمام نظيره بريشيا بهدفين مقابل هدف بالجولة العاشرة من الكالتشيو، وعودته لتصدر جدول الترتيب مؤقتًا.
وعنونت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»: «اكتمال البدر، بريشيا رائع والنيراتزورى عانى حتى صافرة النهاية».
وأضافت: «لوكاكو ولاوتارو مرة أخرى يسجلان، وإنتر على القمة بعد تسديدة ممتازة من البلجيكى الذى احتفل بالفوز بشق الأنفس مع أنطونيو كونتى.. والمدرب غاضب من التعزيزات وجدول المباريات». وواصلت الصحيفة: وجهًا لوجه، كارليتو فى مواجهة جاسبرينى فى مباراة نابولى وأتالانتا، من سيحصل على المركز الثالث. وخرجت صحيفة «كوريرى ديللو سبورت» بعنوان: «لوكاكو قاتل، إنتر عانى فى بريشيا لكنه فاز ووصل للقمة بفضل لوكاكو.. فريق كونتى فاز بهدف من لاوتارو وتسديدة رائعة من البلجيكى».
وأضافت: «إنتر استقبل هدفًا عكسيًا من سكرينيار، والمدرب يواصل شكواه لضغط المباريات لكونها المباراة الرابعة فى 9 أيام».
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