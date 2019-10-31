شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة عنيفة تواجه برشلونة فى الانتقالات الشتوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه فريق برشلونة الإسبانى أزمة عنيفة خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، وذلك على مستوى التعاقد مع اللاعبين، حيث لن يستطيع التصرف بحرية.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، إن برشلونة أبلغ أعضاءه فى الجمعية العمومية أن النادى يحتاج هذا الموسم إلى بيع لاعبين بقيمة 124 مليون يورو، وبالتالى لن يتم شراء أى صفقة فى يناير المقبل.

وأشارت إلى أن توفير هذا الرقم سيكون فى المتناول، إذا قرر بايرن ميونخ تفعيل بند الشراء فى عقد البرازيلى فيليب كوتينيو بقيمة 120 مليون يورو، ولكن موقف النادى البافارى لا يزال غير واضح.

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وأوضحت أنه يمكن إدراج قيمة بيع مالكوم إلى زينيت (40 مليون يورو) هذا الموسم فى الميزانية، مع الوضع فى الاعتبار أن برشلونة لم يسدد بعد كل تكاليف ضم اللاعب البرازيلى من بوردو (42 مليون يورو).

وقالت الصحيفة إن المبيعات فى الشتاء ربما تتركز على لاعبى الوسط، بسبب التخمة فى هذا المركز وقد يتم الاستغناء عن إيفان راكيتيتش أو أرتورو فيدال أو كارليس ألينيا، ولكن لن يرحلوا جميعا فى وقت واحد. وذكرت «موندو ديبورتيفو» أن اللاعبين سيرحلون فى الميركاتو الشتوى بصيغة البيع النهائى، أو الإعارة مع إلزامية الشراء فى الصيف المقبل.

ويحظى راكيتيتش باهتمام من مانشستر يونايتد وإنتر ميلان، كما أنه كان قريبًا فى الصيف الماضى من الانتقال إلى يوفنتوس وباريس سان جيرمان.

أما فيدال فإنه يعد هدفًا بارزًا للنيراتزورى بقيادة مدربه السابق فى يوفنتوس أنطونيو كونتى، بينما يجذب ألينيا أنظار المسؤولين فى توتنهام.