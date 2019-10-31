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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فالنسيا يبحث عن المستقبل في كأس العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019
تسعى إدارة فريق فالنسيا الإسباني، إلى إيجاد جواهر من لاعبي كرة القدم، حتى تكون هناك الإمكانية لبناء قوام قوي للفريق بقادم السنوات ويستطيع مجاراة الكبار والمنافسة على البطولات أو حتى الذهاب بعيدا في البطولات الأوروبية.
وأفادت صحيفة "الديسمارك" الإسبانية أن خفافيش الليجا، قد أرسل كشافيه لمتابعة اللاعبين ببطولة كأس العالم تحت ١٧ عاماالمقامة بالبرازيل، حتى تتمكن الإدارة من إيجاد لاعبين مميزين للمستقبل.
يذكر أن إدارة النادي الإسباني، قد بدأت منذ موسمين ماضيين في التخطيط لبناء فريق أول قادر على مجاراة ما يحدث من تطور للفرق الكبرى ويكون لديه القدرة بالمنتخب على البطولات.
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