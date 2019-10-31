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بنزيما يتجاوز هنري ويستمر في قيادة مدريد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

بنزيما يتجاوز هنري ويستمر في قيادة مدريد

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بنزيما يتجاوز هنري ويستمر في قيادة مدريد

واصل النجم الفرنسي كريم بنزيما تألقه مع فريق ، بعد أن ساهم بخماسية الأمس على حساب ليجانيس بمسابقة .

ونجح هداف الفريق الملكي في الوصول للهدف رقم ٢٢٩ بمجمل أهدافه، حتى يتجاوز رقم تيري هنري ٢٢٨ هدفا مع أرسنال، كي تتواصل أرقام صاحب الواحد والثلاثين عاما ويسطر لنفسه تاريخا كبيرا وسط الكبار.

جدير بالذكر أن كريم بنزيما يتصدر الآن صدارة سلم ترتيب هدافي الليجا برصيد ٧ أهداف ليكون فرس رهان البلانكو منذ رحيل الأسطورة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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