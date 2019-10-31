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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019 Advertisements بنزيما يتجاوز هنري ويستمر في قيادة مدريد واصل النجم الفرنسي كريم بنزيما تألقه مع فريق ريال مدريد، بعد أن ساهم بخماسية الأمس على حساب ليجانيس بمسابقة الدوري الإسباني.

ونجح هداف الفريق الملكي في الوصول للهدف رقم ٢٢٩ بمجمل أهدافه، حتى يتجاوز رقم تيري هنري ٢٢٨ هدفا مع أرسنال، كي تتواصل أرقام صاحب الواحد والثلاثين عاما ويسطر لنفسه تاريخا كبيرا وسط الكبار. جدير بالذكر أن كريم بنزيما يتصدر الآن صدارة سلم ترتيب هدافي الليجا برصيد ٧ أهداف ليكون فرس رهان البلانكو منذ رحيل الأسطورة كريستيانو رونالدو.

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