شكرا لقرائتكم خبر عن الإسباني «فرناندو ألونسو» يشارك في رالي العلا نيوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، عن مشاركة السائق الإسباني «فرناندو ألونسو» في النسخة الأولى من رالي العلا نيوم الصحراوي، الذي يشكل الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، ويقام في الفترة ما بين الخامس والتاسع من نوفمبر القادم.

وكان ألونسو، بطل العالم للفورمولا واحد مرتين، 2005 و2006، وأعلى فئات التسابق في رياضة السيارات، اتجه لخوض السباقات في فئات أخرى، وذلك إثر اعتزاله الفورمولا واحد بعد انتهاء موسم 2018، حيث أخذ على عاتقه مهمة تحقيق التاج الثُلاثي لرياضة السيارات، الذي يتألَّف من الفوز بسباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد، وسباق 500 ميل في «إنديانابولي» و«24 ساعة في لومان».

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وفاز السائق الإسباني مرتين بلقب سباق جائزة موناكو الكبرى، 2006، 2007، في حين شارك في نسختي 2017 و2019 من سباق «500 ميل في إنديانابوليس» أعرق وأقوى سباق في سلسلة «إندي كارز» الأمريكية، كما شارك في سباق «24ساعة في لومان» مرتين، عامي 2018 و2019، أحرز الفوز فيهما مع فريق «تويوتا غازو للسباقات»، إلى جانب فوزه بلقب موسم السوبر 2018 – 2019 من بطولة العالم لسباقات التحمل «دبليو إي سي» مع الفريق الياباني.

وبخلاف ذلك، يخوض ألونسو هذا العام تحدياً جديداً بقرار المشاركة في الراليات الصحراوية مع فريق تويوتا، حيث وفرت له الشركة اليابانية الفرصة لتحقيق طموحه بتحقيق الانتصارات في الراليات الصحراوية، كما أعلن قبل أيام عن أنه سيشارك في رالي داكار 2020، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، مع فريق تويوتا غازو للسباقات – قسم الراليات الصحراوية.

وتبشر مشاركة ألونسو في رالي العلا – نيوم بمستقبل باهر لبطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، رغم أنها حديثة النشأة وهذا موسمها الأول، ويشير لإمكانية رؤية العديد من السائقين العالميين يشاركون في المواسم القادمة تحضيراً للمشاركة في رالي داكار.