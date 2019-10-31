علي فرج يتأهل لنهائي بطولة مصر الدولية للإسكواش...

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جدة - عمرو شويل تأهل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش إلى المباراة النهائية ببطولة مصر الدولية للاسكواش المقامة حاليا تحت سفح أهرامات الجيزة بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار. وفاز علي فرج على منافسه النيوزلاندي بول كول المصنف الخامس عالميا بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-7, 11-6, 11-6 . وحصد علي فرج بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش كأول بطولاته في الموسم الجاري بعد الفوز في المباراة النهائية على المصنف الثاني محمد الشوربجي. Advertisements ويواجه علي فرج مواطنه كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا في المباراة النهائية. ويستعد علي فرج للمشاركة في بطولة العالم للرجال التي تنطلق 8 نوفنبر المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار حيث يحمل الفرعون المصري لقب البطولة.

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