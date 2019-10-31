شكرا لقرائتكم مصر المقاصة يترقب فتح باب الاستبدالات لقيد أيمن حفني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحصل مسئولو مصر للمقاصة علي وعد من اتحاد الكرة بالسماح للأندية المكتملة قائمتها بإستبدال لاعبين اثنين في يناير المقبل، وهي الحالة الوحيدة التي يمكن فيها لفريق المقاصة قيد أيمن حفني، وإلا سيتم تأجيل قيده حتي نهاية الموسم.
يذكر أن فريق مصر للمقاصة يحتل المركز السابع برصيد 7 نقاط في جدول الدوري ، حصدها من 5 مباريات حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة واحدة وتعرض للخسارة في مباراتين .
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