شكرا لقرائتكم الأهلى يحدد 3 شروط لاستمرار صالح جمعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مسئولو النادى الأهلى 3 شروط لاستمرار صالح جمعة صانع ألعاب الفريق داخل القلعة الحمراء وعدم بيعه او إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

طالب مسئولو الأحمر صالح بضرورة بذل قصارى جهده فى التدريبات حتى يدخل فى حسابات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى خاصة بعد إصابة محمد محمود بقطع فى الرباط الصليبى وحاجة الذى يلعب فى نفس مركز صالح.

أكد مسئولو القلعة الحمراء على صالح جمعة بضرورة الالتزام وعدم الرجوع للسهر مرة أخرى خاصة أنه موهبة ويحتاج الأهلى لخدماته فى الفترة القادمة.

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الجدير بالذكر أنه سيطرت حالة من الغضب الشديد على جماهير النادى الأهلى على مواقع التواصل الاجتماعى، بتداول صورة عن صالح جمعة أثناء خروجه من نادي ليلي بشارع البحر الأعظم، وهو ما أثار استياء الجماهير التى ساندت اللاعب فى الفترة الماضية.

صالح جمعة خارج حسابات الأهلي فنيا



خرج صالح جمعة من حسابات الجهاز الفنى لفريقه بقيادة السويسرى رينيه فايلر فى ظل استبعاد اللاعب الدائم من قائمة المباريات، والاعتماد على الوافد الجديد محمد مجدى قفشة بشكل أساسي.

ويمر صالح جمعة بحالة نفسية سيئة بعد خروجه من حسابات فايلر، وتحديداً بسبب احتفاظ اللاعب الدائم بالكرة، وهو الأمر الذى يُخالف تعليمات الخواجة ويُفسد مُخططه فيما يخص طريقة اللعب، والتى تعتمد أكثر على لعب الكرة على الأرض وتقريب الخطوط وعدم الاحتفاظ بالكرة، ومفاجأة المنافس على مستوى الخط الأمامى مع تطوير الجانب الدفاعي.