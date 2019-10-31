شكرا لقرائتكم فايلر يرفض تدعيم مركز حراسة مرمى الأهلى في الميركاتو الشتوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعقد فايلر قبل سفر بعثة الأهلي لخوض معسكر خارجي في دولة الإمارات جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، نقل خلالها طلباته الفنية في الإنتقالات القادمة مؤكداً أن حراسة المرمى وكذلك خط الوسط في وجود كلاً من عمرو السولية وحمدي فتحي وحسام عاشور واليو ديانج والصاعد عربي بدر، لا يحتاجون لتدعيم، كاشفاً أن حاجته سيتكون في مركز المهاجم الصريح والمساك خاصة وأن النادي لا يحق له سوى استبدال مقعدين في القائمة خلال الميركاتو الشتوي القادم.
يخوض الأهلي معسكرا في الإمارات خلال توقف الدورى بسبب الأجندة الدولية والتى تشهد مشاركة المنتخب الوطنى الأول فى لقائى كينيا وجزر القمر المقرر لهما الشهر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 فى الكاميرون، ومشاركة المنتخب الأولمبى فى بطولة أفريقيا التى تقام فى مصر والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
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