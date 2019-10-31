شكرا لقرائتكم بيكيتى سيلفا يعود لتدريبات الاسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد مران الإسماعيلى عودة الغينى بيكيتى سيلفا لصفوف الفريق بعد تواجده ضمن صفوف منتخب بلاده ، حيث يستعد الفريق لاستئناف مشواره بمسابقة الدورى المحلى بجانب خوض لقاء الإياب أمام الجزيرة الإماراتى لحساب منافسات دور الــ16 بكأس العرب للأندية الأبطال.

فى ذات السياق ، خاض باهر المحمدى وأسامة إبراهيم ومحمود عبدالله ومحمد بيومى تدريبات خفيفة.

فيما فضل محمد صادق جناح وصانع ألعاب الإسماعيلى الاستمرار ضمن صفوف المنتخب الأوليمبى الذى يستعد لخوض منافسات النسخة الجديدة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام التى تنطلق يوم 8 نوفمبر حتى 22 من نفس الشهر.

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يأتى ذلك ، رغم صدور قرار من قبل الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة شوقى غريب باستبعاد محمد صادق بجانب مجموعة من اللاعبين وهم أحمد حمدي وأحمد ايمن وناصر منسي ومصطفي شوبير من القائمة التى ستخوض البطولة المؤهلة بدورها لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ .

يذكر أن عبد الرحمن مجدى يعد الممثل الوحيد للإسماعيلى بالمنتخب بعد استبعاد كل من محمد صادق وأحمد أيمن فضلا عن وجيه عبد الحكيم الذى لم يتم اختياره بالقائمة المبدئية.