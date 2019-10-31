شكرا لقرائتكم الأهلي والزمالك يلحقان بالمرتبط ويفوزان بدوري اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وشهدت هذه الجولة فوز كلا من ، الزمالك على الحوار 38 /26 وجزيرة الورد على محافظة الفيوم 30 /25 و الزهور على حدائق الأهرام 22/21 و طلائع الجيش على الجزيرة 31/21 و هليوبوليس على سموحة 35 /34 و و البنك الأهلى على الطيران 21/20 والمعادى على سبورتنج 29 /27 و الأهلى على 6 أكتوبر 29 /25 , فيما تعادل أصحاب الجياد مع والاوليمبى 19 /19 .

فيما تقام الجولة التاسعة غدا الجمعة بلقاءات بين كلا من ، محافظة الفيوم مع الزمالك و الزهور مع الحوار و جزيرة الورد مع الجزيرة وحدائق الأهرام مع سموحة و طلائع الجيش مع أصحاب الجياد و هليوبوليس مع البنك الأهلى والاوليمبى مع سبورتنج و الطيران مع 6 أكتوبر و الأهلى مع المعادى.