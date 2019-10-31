شكرا لقرائتكم الأهلي والزمالك يلحقان بالمرتبط ويفوزان بدوري اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
فيما تقام الجولة التاسعة غدا الجمعة بلقاءات بين كلا من ، محافظة الفيوم مع الزمالك و الزهور مع الحوار و جزيرة الورد مع الجزيرة وحدائق الأهرام مع سموحة و طلائع الجيش مع أصحاب الجياد و هليوبوليس مع البنك الأهلى والاوليمبى مع سبورتنج و الطيران مع 6 أكتوبر و الأهلى مع المعادى.
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