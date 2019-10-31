شكرا لقرائتكم مصر المقاصة يستبعد فكرة استعادة مروان حمدي في الانتقالات الشتوية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويرحب الجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة بعودة مروان حمدي الذي يقدم مستوي مميز مع فريق وادي دجلة منذ بداية الموسم، إلا أن عدم وجود أماكن شاغرة بقائمة الفريق تمنع عودة اللاعب للفريق الفيومي في يناير المقبل، حيث كان ينوي الجهاز الفني استعادة مروان في يناير.

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وتم تأجيل عودة مروان حمدي للصيف المقبل، علي أن يتم تمديد عقده مع النادي ، مع استبعاد فكرة إعادة بيعه مرة أخرى.

يذكر أن فريق مصر للمقاصة يحتل المركز السابع برصيد 7 نقاط في جدول الدوري ، حصدها من 5 مباريات حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة واحدة وتعرض للخسارة في مباراتين .