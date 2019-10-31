شكرا لقرائتكم إدارة النصر تسقط عضوية سعد آل مغني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي النصر، يوم الخميس، إسقاط عضوية سعد آل مغني بأثر فوري، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية بشأنه.
وقال النصر في بيان صحافي نشره في حسابه على "تويتر" : جاء ذلك بحسب ما نصت عليه المواد "9 – 10" من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، وعليه لم يعد سعد آل مغني عضوا في نادي النصر.
تجدر الإشارة إلى أن سعد آل مغني كان عضوا في فئة الشرف الذهبي بنادي النصر.
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