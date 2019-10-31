شكرا لقرائتكم كونتي: جدول مباريات إنتر ميلان "غريب جداً" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قاد أنطونيو كونتي فريق إنتر ميلان في 13 مباراة فقط لكن المدرب المعروف بالعصبية أظهر غضبا بالفعل من تكدس المباريات غير أنه يمكن تبرير غضبه بسبب آخر.

وسيحل إنتر ضيفا على بولونيا السبت في آخر حلقة ضمن سلسلة متتالية تتضمن سبع مباريات، منها خمس في دوري الدرجة الأولى الايطالي بجانب مباراتين في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في غضون 21 يوما وهو ما وصفه كونتي بأنه "غريب جدا".

ولم يشرح كونتي سبب هذا الشعور لكن منذ الوهلة الأولى تبدو الشكوى غير مبررة لأن بقية فرق ايطاليا المنافسة في مسابقات أوروبا تواجه أزمة مشابهة وينطبق نفس الحال على بقية أندية القارة. ولكنه ربما أشار إلى أن سلسلة إنتر بدأت في 20 أكتوبر وتنتهي في التاسع من نوفمبر أما متصدر الدوري يوفنتوس فبدأ سلسلة مشابهة قبل إنتر بيوم وسيختتمها بعد يوم إضافي.

وقال كونتي بعد الفوز 2-1 على بريشيا يوم الثلاثاء :نحن في منتصف الطريق وأمامنا مباراة ضد بولونيا وأخرى أمام بروسيا دورتموند، هذا خارج عن المألوف ولم أشاهد أي فريق آخر لديه نفس الجدول وهذا غريب جدا بالنسبة لي.

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وبدت شكوى كونتي موجهة ضد فريقه السابق ملمحا بأن تشكيلته ضئيلة جدا لتحارب في جبهتين. وأضاف :نعتمد على نفس اللاعبين وكل ما يمكنني فعله هو شكرهم على الروح التي أظهروها.

وأظهر قلقه بشكل خاص على ثنائي الهجوم روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز، وتابع :شاركا في كل مباراة هذا الموسم وهناك مخاطرة بتعرض أي منهما لضرر لأن‭ ‬الثنائي لا يحصل على راحة. واذا حدث هذا ستكون مشكلة كبيرة حقا.

وأنفق إنتر ميلان أكثر من 150 مليون يورو (167.28 مليون دولار) لضم لاعبين جدد لكن من ناحية أخرى تعرض أليكسيس سانشيز لإصابة قوية كما

لم يرتق مستوى فالنتينو لازارو للتوقعات، ونال كونتي تعاطفا من الرئيس التنفيذي لناديه جوسيبي ماروتا واعترف بأن المخاوف مشروعة، وقال:سنرى ما يمكن فعله في انتقالات يناير.

كما اتفق مدير إنتر السابق إرنيستو باوليلو مع كونتي قائلا: إنه محق ويجب أن يتم الاستماع إلى شكواه. لكن البعض الآخر لم يبد متعاطفا مع كونتي مثل مهاجم إنتر السابق ألدو سيرينا. وأوضح :صحيح أن أسلوبه يرهق اللاعبين جدا لكن يجب النظر إلى احصاءات تخص ليفربول لأن كل لاعبيه شاركوا في مباريات عديدة أيضا لكنه يقدر دائما على التحكم في الإيقاع المرتفع، إنتر يلعب الكثير من المباريات لكن هناك الكثير من الأمور لا

يجب أن تذكر. يملك لاعبين بمقاعد البدلاء يمكنهم المشاركة إن كان هذا ضروريا.