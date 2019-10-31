رانيا علواني تنفي التصريحات المنسوبة إليها بخصوص تركى آل الشيخ

أحمد أبوعقيل
نفت الدكتورة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الإهلي التصريحات المنسوبة إليها بخصوص تقديم إستقالتها من الإهلي لو تصالحت الإدارة مع المستشار تركي آل الشيخ.
وأكد علواني في بيان نشر على صفحتها الشخصية فيس بوك قائلة:" أنها لم تدل بأي تصريحات إعلامية تخص النادي الأهلي، وذلك بعد رصد تصريحات مفبركة وغير حقيقية خلال الساعات الماضية، وسبق أن تقدمت ببلاغ للسلطات المختصة ضد كل من ينتحل أو يستغل اسمها على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
كما تشدد د. رانيا علواني على احترامها الكامل لجميع قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي التي تتشرف بكونها أحد أعضائه، كما أنها لا تتعامل إعلاميا في أي شأن يخص النادي الأهلي سوى من خلال المركز الإعلامي الرسمي.
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