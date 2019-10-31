الموجز
يقدم نجوم WWE أقوى عروض المصارعة العالمية " كراون جول 2019 " بالمملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مشاهدة عرض كراون جول على الهواء مباشرة، ابتداءً من الساعة 8:00 مساءً.
وصرح نجم «WWE» بوبي لاشلي بهذه المناسبة قائلاً: «نحن متحمسون للغاية لوجودنا هنا في الرياض وندعو جميع مشجعي وعشاق WWE إلى متابعة ومشاهدة هذه الأمسية المدهشة ببث حي ومباشر من قلب الحدث.
ومن الملفت للنظر ظهور نجمات المصارعة النسائية على حلبة المصارعة بالزي الإسلامي أحتراما لتواجدهم في السعودية.
فيما علّق المصارع السعودي منصور، أول نجم «WWE» من المملكة العربية السعودية بقوله: «لتتأكد جميع الجماهير التي لن تتمكن من حضور عرض كراون جول من أرض ستاد الملك فهد الدولي من أجل مساندتي وتشجيعي فى نزالى مع سيزارو، بأنى أشعر بدعم الجميع في المملكة العربية السعودية سواء كانوا على أرض الحدث أو من وراء شاشات التلفاز.
كانت هذه تفاصيل خبر نجمات المصارعة النسائية بـ"الزي الإسلامي" على حلبة المصارعة بالسعودية"فيديو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.