نجمات المصارعة النسائية بـ"الزي الإسلامي" على حلبة المصارعة بالسعودية"فيديو"

الموجز

يقدم نجوم WWE أقوى عروض المصارعة العالمية " كراون جول 2019 " بالمملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مشاهدة عرض كراون جول على الهواء مباشرة، ابتداءً من الساعة 8:00 مساءً.

وصرح نجم «WWE» بوبي لاشلي بهذه المناسبة قائلاً: «نحن متحمسون للغاية لوجودنا هنا في الرياض وندعو جميع مشجعي وعشاق WWE إلى متابعة ومشاهدة هذه الأمسية المدهشة ببث حي ومباشر من قلب الحدث.

ومن الملفت للنظر ظهور نجمات المصارعة النسائية على حلبة المصارعة بالزي الإسلامي أحتراما لتواجدهم في السعودية.

فيما علّق المصارع السعودي منصور، أول نجم «WWE» من المملكة العربية السعودية بقوله: «لتتأكد جميع الجماهير التي لن تتمكن من حضور عرض كراون جول من أرض ستاد الملك فهد الدولي من أجل مساندتي وتشجيعي فى نزالى مع سيزارو، بأنى أشعر بدعم الجميع في المملكة العربية السعودية سواء كانوا على أرض الحدث أو من وراء شاشات التلفاز.