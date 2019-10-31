الأهلي يحسم قمة جدة والهلال يتعادل بشق الأنفس مع الفتح









اسماء السيد - حسم الأهلي قمة جدة بالفوز 2-1 على غريمه الاتحاد بينما استغل الهلال المتصدر ركلة جزاء في الثواني الأخيرة ليتعادل 3-3 مع الفتح المتعثر في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس.

وسجل عبد الفتاح عسيري وعمر السومة للأهلي في أول 37 دقيقة قبل أن يقلص زياد الصحفي الفارق قبل 19 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

وقفز الأهلي بقيادة مدربه السويسري العائد كريستيان جروس إلى المركز الثاني برصيد 17 نقطة من تسع مباريات وبفارق ثلاث نقاط عن الهلال المتصدر الذي تعثر للمرة الثانية على التوالي بعد الهزيمة 2-1 أمام النصر يوم الأحد الماضي.

وتجمد رصيد الاتحاد عند تسع نقاط في المركز 12 بعدما خسر للمباراة الرابعة على التوالي وللمرة السادسة في تسع مباريات.

وفي مباراة متقلبة وجد الهلال نفسه متأخرا بهدف من ركلة جزاء نفذها مروان سعدان قبل مرور أول عشر دقائق لكنه رد بتسجيل هدفين قبل نهاية الشوط الأول بواسطة صالح الشهري وكارلوس إدواردو.

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وأحرز المهاجم ميتشيل تي فريدي هدفين متتاليين قرب النهاية للفتح، الذي كان يتساوى قبل انطلاق الجولة في رصيد النقاط مع ضمك متذيل الترتيب، وبدا أنه سيحق فوزا مفاجئا.

لكن البديل بافتيمبي جوميس مهاجم الهلال أدرك التعادل في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع بفضل ركلة جزاء احتسبها الحكم بسبب لمسة يد.

كما تعادل الفيحاء 1-1 مع الاتفاق ليصبح رصيد كل فريق عشر نقاط.

ملخص مباراة الفيحاء والاتفاق: