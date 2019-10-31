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مؤمن زكريا يزور تركي آل الشيخ قبل السفر لأمريكا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المستشار تركي أل الشيخ فيديو له بصحبة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي ، علي صفحته الرسمية، كشف خلاله عن زيارة مؤمن زكريا له قبل سفر الأخير لأمريكا لمواصلة التأهيل والعلاج.

وكتب تركي ال الشيخ عبر صفحته الرسمية : الكابتن مؤمن زكريا في زيارة لأخوه ... ومن هنا يطلع لأمريكا إن شاء الله أحسن مركز متخصص ويرجع لينا أحسن من الأول باذن الله ... ومصر ايد وحدة ... والي يلعب معانا يستحمل ويتعور.

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يذكر أن مؤمن زكريا يعاني من التهاب حاد في الأعصاب أدي لإبتعاده عن الملاعب منذ يناير الماضي، ويتلقي العلاج في ألمانيا و أمريكا خلال الفترة الحالية وسط مساندة كبيرة من النادي الأهلي وجماهيره.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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