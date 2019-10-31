شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يزور تركي آل الشيخ قبل السفر لأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المستشار تركي أل الشيخ فيديو له بصحبة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي ، علي صفحته الرسمية، كشف خلاله عن زيارة مؤمن زكريا له قبل سفر الأخير لأمريكا لمواصلة التأهيل والعلاج.

وكتب تركي ال الشيخ عبر صفحته الرسمية : الكابتن مؤمن زكريا في زيارة لأخوه ... ومن هنا يطلع لأمريكا إن شاء الله أحسن مركز متخصص ويرجع لينا أحسن من الأول باذن الله ... السعودية ومصر ايد وحدة ... والي يلعب معانا يستحمل ويتعور.

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يذكر أن مؤمن زكريا يعاني من التهاب حاد في الأعصاب أدي لإبتعاده عن الملاعب منذ يناير الماضي، ويتلقي العلاج في ألمانيا و أمريكا خلال الفترة الحالية وسط مساندة كبيرة من النادي الأهلي وجماهيره.