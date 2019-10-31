الاتحاد السكندرى يتوج بلقب البطولة العربية لأندية السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندرى بلقب البطولة العربية للأندية التى تقام بالمغرب بعد التغلب على بيروت اللبنانى بنتيجة 90/86 فى نهائي المنافسات . وجاءت نتيجة الفترات 18/21 لبيروت و39/42 لبيروت و67/60 الاتحاد لتنتهى المباراة 86/90 لزعيم الثغر وجاء هذا الفوز ليتحقق الانجاز للمرة الثانية التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي حيث سبق وحقق زعيم الثغر اللقب مرتين متتاليتين فترة التسعينات. Advertisements وشهدت المباراة حضور محمد مصيلحى رئيس النادى وعمرو مصيلحى عضو مجلس اتحاد السلة. تضم قائمة الفريق فى البطولة كلا من أحمد عادل دولة، محمد على مودى، مؤمن مبارك "دونجا"، محمد طه ميدو، ويوسف شوشة، أحمد طارق الصباغ، أحمد أبو العلا بيبو، محمد إبراهيم يونس، عبد الرحمن عماد الدين، على محمد أحمد، رامى إبراهيم، مايكل ديكسون، وايدجراز، هيثم كمال، ومصطفى عصام .

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