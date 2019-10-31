شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة تجبر المقاصة على تأجيل استعادة مروان حمدى لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام، فكرة استعادة مروان حمدي مهاجم الفريق المعار إلى وادي دجلة، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل.

ويرحب الجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة بعودة مروان حمدي الذي يقدم مستوى مميزا مع فريق وادي دجلة منذ بداية الموسم، إلا أن عدم وجود أماكن شاغرة بقائمة الفريق تمنع عودة اللاعب للفريق الفيومي في يناير المقبل، حيث كان ينوي الجهاز الفني استعادة مروان في يناير.

وتم تأجيل عودة مروان حمدي للصيف المقبل، على أن يتم تمديد عقده مع النادي، مع استبعاد فكرة إعادة بيعه مرة أخرى.

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يذكر أن فريق مصر للمقاصة يحتل المركز السابع برصيد 7 نقاط في جدول الدوري، حصدها من 5 مباريات حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة واحدة وتعرض للخسارة في مباراتين.