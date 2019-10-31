الارشيف / اخبار الرياضه

القائمة تجبر المقاصة على تأجيل استعادة مروان حمدى لنهاية الموسم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة تجبر المقاصة على تأجيل استعادة مروان حمدى لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام، فكرة استعادة مروان حمدي مهاجم الفريق المعار إلى وادي دجلة، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل.

ويرحب الجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة بعودة مروان حمدي الذي يقدم مستوى مميزا مع فريق وادي دجلة منذ بداية الموسم، إلا أن عدم وجود أماكن شاغرة بقائمة الفريق تمنع عودة اللاعب للفريق الفيومي في يناير المقبل، حيث كان ينوي الجهاز الفني استعادة مروان في يناير.

وتم تأجيل عودة مروان حمدي للصيف المقبل، على أن يتم تمديد عقده مع النادي، مع استبعاد فكرة إعادة بيعه مرة أخرى.

Advertisements

يذكر أن فريق مصر للمقاصة يحتل المركز السابع برصيد 7 نقاط في جدول الدوري، حصدها من 5 مباريات حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة واحدة وتعرض للخسارة في مباراتين.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القائمة تجبر المقاصة على تأجيل استعادة مروان حمدى لنهاية الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا