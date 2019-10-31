إنبى يدرس عودة عمرو الحلوانى للفريق فى انتقالات الشتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو إنبى، عودة عمرو الحلوانى الظهير الأيسر السابق للفريق البترولى والحالى لحرس الحدود، فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير المقبل. وأشاد حلمى طولان المدير الفنى الحالى لإنبى، بإمكانيات الحلوانى، وذلك فى إطار بحث النادى البترولى عن دعم الجبهة اليسرى فى انتقالات الشتاء بعد إصابة أحمد عبد العزيز الظهير الأيسر للفريق البترولى بقطع فى الرباط الصليبى مؤخرًا بأحد تدريبات الفريق. Advertisements وتألق الحلوانى هذا الموسم مع حرس الحدود بعدما انضم للأخير فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسمين قادمين، وذلك فى صفقة انتقال حر، عقب فسخ عقده مع إنبى بالتراضى نظرًا لعدم مشاركته بصورة أساسية تحت قيادة على ماهر المدير الفنى السابق للفريق ليقرر رحيله وانضم لحرس الحدود وتألق مع الأخير هذا الموسم ونجح فى التواجد بوصافة قائمة هدافين مسابقة الدورى هذا الموسم بتسجيل 3 أهداف بالتساوى مع رمضان صبحى لاعب الأهلى.

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