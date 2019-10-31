شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى ثامن جولات دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم الخميس، مواجهات مهمة في إطار الجولة الثامنة بدورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2019/2020.

وشهدت هذه الجولة فوز كل من الزمالك على الحوار 38 /26 وجزيرة الورد على محافظة الفيوم 30 /25 والزهور على حدائق الأهرام 22/21 وطلائع الجيش على الجزيرة 31/21 وهليوبوليس على سموحة 35 /34 والبنك الأهلي على الطيران 21/20 والمعادى على سبورتنج 29 /27 و الأهلى على 6 أكتوبر 29 /25 فيما تعادل أصحاب الجياد مع والأوليمبى 19/19.

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فيما تقام الجولة التاسعة غدًا الجمعة بلقاءات بين كل من محافظة الفيوم مع الزمالك والزهور مع الحوار وجزيرة الورد مع الجزيرة وحدائق الأهرام مع سموحة وطلائع الجيش مع أصحاب الجياد وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأولمبى مع سبورتنج والطيران مع 6 أكتوبر والأهلى مع المعادى.