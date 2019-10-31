غدًا.. انطلاق بطولة "الفراعنة الدولية للجمباز" بالغردقة بمشاركة 102 لاعب

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واختار اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، إقامة البطولة على الصالة المغطاة بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، في تقليد جديد للاتحاد المصرى للجمباز، في نشر اللعبة وإقامة البطولات الدولية والقارية خارج القاهرة والإسكندرية.
وتمثل البطولة نشاطا سياحيا مهما يجذب أنظار عدد كبير من السائحين إلى محافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى السياحة الشاطئية والمؤتمرات.
واكتمل اليوم الخميس وصول الوفود المشاركة فى البطولة التي تقام في مصر وقارة أفريقيا للمرة الأولى
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