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غدًا.. انطلاق بطولة "الفراعنة الدولية للجمباز" بالغردقة بمشاركة 102 لاعب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطق مساء غدٍ الجمعة، منافسات بطولة الفراعنة الدولية الأولى لـ الـجمباز الأيروبيك بالغردقة، التي تقام على صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة الغردقة خلال الفترة من 1 حتي 4 نوفمبر الجاري، بمشاركة ثمانى دول هى التشيك وإيطاليا وازربيجان وسلوفاكيا ورومانيا والجزائر ونيجيريا ومصر، يمثلها نحو 102 لاعب ولاعبة.

 

ويقام الافتتاح بصالة وزارة الشباب والرياضة، بالغردقة، تحت إشراف الاتحاد الدولي للـجمباز ممثل في حضور كرستينا ماريا ممثل الاتحاد الدولي ورئيسة اللجنة الفنية في الاتحاد الأوروبي للجمباز ونائب رئيس اتحاد البحر المتوسط للجمباز.

 

واختار اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، إقامة البطولة على الصالة المغطاة بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، في تقليد جديد للاتحاد المصرى للجمباز، في نشر اللعبة وإقامة البطولات الدولية والقارية خارج القاهرة والإسكندرية.

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وتمثل البطولة نشاطا سياحيا مهما يجذب أنظار عدد كبير من السائحين إلى محافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى السياحة الشاطئية والمؤتمرات.

 

واكتمل اليوم الخميس وصول الوفود المشاركة فى البطولة التي تقام في مصر وقارة أفريقيا للمرة الأولى

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