نور الشربيني تتأهل لمواجهة رنيم الوليلي فى نهائي بطولة العالم للإسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالميا لسيدات الاسكواش إلى نهائي بطولة العالم لسيدات الاسكواش المقامة حاليا في سفح الأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار. وفازت الشربيني على مواطنتها هانيا الحمامي لاعبة هليوبوليس والمصنفة رقم 11 على العالم بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 33 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-2, 11-5 . Advertisements وتحمل نور الشربيني لقب بطولة العالم عن الموسم الماضي ولثلاث مرات في تاريخها، وتواجه الشربيني منافستها رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا فيوالمباراة النهائية في قمة الاسكواش بنهائي مصري خالص. وتمثل هذه البطولة الظهور الأول لنور الشربيني بعدما غابت عن أول ثلاث بطولات بالموسم الجاري بسبب الاصابة في الركبة.

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