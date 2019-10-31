سوبر كورة.. الأهلى يحدد 3 شروط لاستمرار صالح جمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو النادى الأهلى 3 شروط لاستمرار صالح جمعة صانع ألعاب الفريق داخل القلعة الحمراء وعدم بيعه أو إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. خرج صالح جمعة من حسابات الجهاز الفنى لفريقه بقيادة السويسرى رينيه فايلر فى ظل استبعاد اللاعب الدائم من قائمة المباريات، والاعتماد على الوافد الجديد محمد مجدى قفشة بشكل أساسي. Advertisements جدير بالذكر أنه سيطرت حالة من الغضب الشديد على جماهير النادى الأهلى على مواقع التواصل الاجتماعى، بسبب تداول صورة لصالح أثناء خروجه من نادي ليلي بشارع البحر الأعظم، وهو ما أثار استياء الجماهير التى ساندت اللاعب فى الفترة الماضية. لمعرفة شروط الأهلى لبقاء صالح جمعة اضغط هنا

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