شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يغيب عن الزمالك فى اليوم الأول بمعسكر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأول من معسكر الزمالك الذى انطلق عصر اليوم الخميس، بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، غياب محمود عبدالرازق "شيكابالا"، صانع ألعاب الأبيض وقائد الفريق، عن المران الأول.

ويستمر معسكر الزمالك حتى الإثنين المقبل، ومن المقرر أن ينتهى بمران صباحى فى ذلك اليوم بملعب التدريب المخصص بالمعسكر.

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وتغيب شيكابالا المشاركة مع الفريق فى الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التى لحقت به فى العضلة الضامة، وكان الجهاز الفنى للفريق الأبيض منح اللاعبين راحة 6 أيام بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا بهدف دون رد، وتأهل الفريق الأبيض لدور المجموعات.

يذكر أن الزمالك فضل الدخول فى معسكر مغلق بالقاهرة، خلال فترة التوقف الحالية لاستضافة مصر لمنافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، التى ستقام خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، بجانب خوض المنتخب الأول لمباراتى كينيا وجزر القمر فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، يومى 14 و18 من الشهر نفسه