شكرا لقرائتكم خبر عن بطل سيشل يصل القاهرة استعدادًا لملاقاة المصرى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة فريق كوت دي أور بطل سيشل مطار القاهرة منذ قليل، استعدادًا لملاقاة فريق المصري البورسعيدي في إياب دور الملحق من بطولة الكونفدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب.

وضم الفوج الأول 17 فردًا ومن المقرر أن يصل الفوج الثاني من البعثة غدًا الجمعة، والذي يضم 6 أفراد منهم 4 لاعبين والمدير الفني ومدرب الفريق.

يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت بسيشل يوم الأحد الماضي انتهت بفوز فريق المصري بأربعة أهداف دون رد ما يسهل مهمة المصري للصعود لدور المجموعات بالبطولة.

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