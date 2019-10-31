شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يُبلغ الأهلي برفض تدعيم الوسط وحراسة المرمى فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إدارة ناديه برفضه تدعيم مركز حراسة المرمى في الميركاتو الشتوى القادم، معلنًا اطمئنانه على هذا الخط في وجود الثلاثي محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلي لطفي.

وعقد فايلر قبل سفر بعثة الأهلي لخوض معسكر خارجي في دولة الإمارات جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، نقل خلالها طلباته الفنية في الانتقالات المقبلة مؤكدًا أن حراسة المرمى وكذلك خط الوسط في وجود كل من عمرو السولية وحمدي فتحي وحسام عاشور واليو ديانج والصاعد عربي بدر، لا يحتاجون لتدعيم، كاشفًا عن أن حاجته سيتكون في مركز المهاجم الصريح والمساك خاصة أن النادي لا يحق له سوى استبدال مقعدين في القائمة خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

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يخوض الأهلي معسكرًا في الإمارات خلال توقف الدورى بسبب الأجندة الدولية والتى تشهد مشاركة المنتخب الوطنى الأول فى لقاءى كينيا وجزر القمر المقرر لهما الشهر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 فى الكاميرون، ومشاركة المنتخب الأولمبى فى بطولة أفريقيا التى تقام فى مصر والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.