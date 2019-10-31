شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخطر اتحاد السلة بالتعاقد مع الأمريكى إيرفن ووكر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل نادى الزمالك، خطابًا إلى اتحاد كرة السلة، يخطرهم فيه بالتعاقد مع الأمريكى إيرفنج ووكر، لتدعيم الفريق فى الموسم الجديد.
وتعاقد الزمالك مع ووكر بدلاً من ستوجلين الذى تم فخ التعاقد معه، ووقع وووكر على عقود الانضمام للفريق الأبيض أول امس، ووصل أمس إلى القاهرة، وشارك فى التدريبات المسائية، ومن المقرر أن يشارك فى المباراة الودية مساء اليوم.
جاء التعاقد مع ووكر بعد فسخ عقد المحترف الأمريكى ستوجلين، بعد رفضه الانضمام لتدريبات الفريق استعدادًا لمباراة السوبر، بحجة توجهه إلى البنك لإيداع أموال، وهو ما أغضب مسئولو الزمالك وقرروا بعدها فسخ التعاقد.
ومن المقرر أن يبدأ اتحاد كرة السلة مخاطبة نظيره الدولى للحصول على الاستغناء الخاصة باللاعب.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يخطر اتحاد السلة بالتعاقد مع الأمريكى إيرفن ووكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.