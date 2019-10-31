شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخطر اتحاد السلة بالتعاقد مع الأمريكى إيرفن ووكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل نادى الزمالك، خطابًا إلى اتحاد كرة السلة، يخطرهم فيه بالتعاقد مع الأمريكى إيرفنج ووكر، لتدعيم الفريق فى الموسم الجديد.

وتعاقد الزمالك مع ووكر بدلاً من ستوجلين الذى تم فخ التعاقد معه، ووقع وووكر على عقود الانضمام للفريق الأبيض أول امس، ووصل أمس إلى القاهرة، وشارك فى التدريبات المسائية، ومن المقرر أن يشارك فى المباراة الودية مساء اليوم.

جاء التعاقد مع ووكر بعد فسخ عقد المحترف الأمريكى ستوجلين، بعد رفضه الانضمام لتدريبات الفريق استعدادًا لمباراة السوبر، بحجة توجهه إلى البنك لإيداع أموال، وهو ما أغضب مسئولو الزمالك وقرروا بعدها فسخ التعاقد.

ومن المقرر أن يبدأ اتحاد كرة السلة مخاطبة نظيره الدولى للحصول على الاستغناء الخاصة باللاعب.