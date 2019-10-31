نص البيان.. رانيا علواني تؤكد احترامها لقرارات مجلس الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

نفت رانيا علواني عضو مجلس إدارة الأهلي، الإدلاء بتصريحات خلال الفترة الماضية، وأكد على احترامها لما يصدر من مجلس إدارة الأهلي من قرارات.

وقال علواني في بيان أصدرته اليوم الخميس: "تشدد رانيا علواني على احترامها الكامل لجميع قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي التي تتشرف بكونها أحد أعضائه."

Advertisements

وجاء البيان كما يلي:

تؤكد د. رانيا علواني أنها لم تدل بأي تصريحات إعلامية تخص النادي الأهلي، وذلك بعد رصد تصريحات مفبركة وغير حقيقية خلال الساعات الماضية، وسبق أن تقدمت ببلاغ للسلطات المختصة ضد كل من ينتحل أو يستغل اسمها على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما تشدد د. رانيا علواني على احترامها الكامل لجميع قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي التي تتشرف بكونها أحد أعضائه، كما أنها لا تتعامل إعلاميا في أي شأن يخص النادي الأهلي سوى من خلال المركز الإعلامي الرسمي.