أسامة نبيه ينتقد تأجيل الدوري.. ويصرح: "ميتشو مازال متخبطا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد أسامة نبيه مدرب المنتخب الوطني السابق، أن الدوري الحالي متوسط الأداء من جميع الفرق حتى الآن، باستثناء فريقي الأهلي والزمالك.

وأوضح نبيه في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الأهلي والزمالك يقدمان كرة ممتعة، مشيرًا إلى أنهما أكثر فريقين يتضرران من توقف الدوري نظرا لمشاركتهم في العديد من البطولات.

وأكمل: "الأهلي يسير بخطى ثابتة مع رينيه فايلر، فيما مازال يناوش الزمالك مع مدربه ميتشو"، بحسب قوله.

واستدرك: "ميتشو يخوض كل مباراة مع الزمالك بتشكيل مختلف، ولم يضع يضع يده بعد على التشكيل الثابت للفريق".

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ويتصدر بيراميدز بطولة الدوري برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، يليه الزمالك ثانيا برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، ثم الأهلي في المركز الثالث بـ9 نقاط من 3 مباريات.

وانتقد المدرب السابق للمنتخب فترات التوقف الكثيرة للدوري: "الدوري يتوقف كثير جدًا دون جدوى قبل بداية الموسم، وهذا يؤثر بالسلب على قوته خاصة أن المدة التوقف تكون كبيرة جدا".

وتابع ان فترة التوقف تجبر أي مدير فني على إجراء فترة إعداد جديدة، وبتالي تكون جيدة للفريق الذي يسير بشكل سيء لإعادة حساباته، وتكون سيئة للفريق الذي يسير بشكل جيد و منتظم.

يذكر أن بطولة الدوري توقفت بعد إقامة بعض مباريات الجولة الخامسة، وحتى نهاية بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

وتستضيف مصر بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.