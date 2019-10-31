جروس يقود الأهلي لفوز "اعتياديّ" على الاتحاد بديربي جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ (د ب أ):

واصل الأهلي السعودي استعراض تفوقه على الاتحاد وتغلب عليه 2 / 1 في مباراة ديربي جدة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس على ملعب استاد "الجوهرة المشعة" ضمن منافسات المرحلة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).

وفي ديربي جدة، افتتح عبد الفتاح عسيري التسجيل للأهلي في الدقيقة 13 ثم أضاف عمر السومة الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 37 قبل أن يرد الاتحاد بهدف سجله زياد الصحفي في الدقيقة 71 .

Advertisements

وشهد الشوط الثاني عودة الاتحاد من جديد للمباراة من خلال عدد من المحاولات لكن تحطم معظمها على صخرة الدفاع الأهلاوي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة ليقفز إلى المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند تسع نقاط في المركز الثاني عشر.

ويقود الأهلي فنيًا السويسري كريستيان جروس والذي تولى مهام تدريب الفريق خلال الأيام الماضية.