رانيا علواني تنفي إصدار أي تصريحات إعلامية وتؤكد إحترامها لقرارات إدارة الأهلي

أكدت رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إنها لم تقم بإصدار أي تصريحات إعلامية مؤخراً، وإنها تحترم قرارات الإدارة بالكامل.

وقالت رانيا عبر بيان أصدرته اليوم الخميس " تؤكد د. رانيا علواني أنها لم تدل

بأي تصريحات إعلامية تخص النادي الأهلي، وذلك بعد رصد تصريحات مفبركة وغير حقيقية خلال الساعات الماضية، وسبق أن تقدمت ببلاغ للسلطات المختصة ضد كل من ينتحل أو يستغل اسمها على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع البيان "كما تشدد د. رانيا علواني على احترامها الكامل لجميع قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي التي تتشرف بكونها أحد أعضائه، كما أنها لا تتعامل إعلاميا في أي شأن يخص النادي الأهلي سوى من خلال المركز الإعلامي الرسمي".