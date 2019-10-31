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ماندزوكيتش يدخل دائرة إهتمامات دورتموند

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ماندزوكيتش يدخل دائرة إهتمامات دورتموند

دخل بروسيا دورتموند الألماني في المنافسة على التعاقد مع الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية بيناير المقبل.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" أن دورتموند أبدى رغبة في ضم ماندزوكيتش، مستغلاً رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف اليوفي.

 وتابع "ماندزوكيتش لا يمانع الإنتقال إلى صفوف دورتومند، على الرغم من كونه الغريم التقليدي لبايرن ميونخ والذي لعب النجم الكرواتي ضمن صفوفه من قبل".

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وأشار إلى أن بروسيا دورتموند سيكون متقدم على مانشستر يونايتد وإشبيلية في سباق ضم المهاجم الكرواتي، فالشياطين الحمر يبحثون عن مهاجم

لتعويض رحيل لوكاكو بينما اشبيلية يبحث عن دعم خط هجومه.

وكان ماندزوكيتش خرج من حسابات ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس، وقام بإستبعاده من قائمة الفريق المشاركة في ، بالإضافة لقلة مشاركاته بالدوري مما جعل اللاعب يفكر في الرحيل.

يذكر أن ماريو ماندزوكيتش انضم إلى يوفنتوس، في صيف 2015، قادمًا من أتلتيكو مدريد، مقابل 19 مليون يورو.

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