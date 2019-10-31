يوفنتوس يستعد لتقديم عرض ضخم لضم إيرلينج هالاند

يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي، لتقديم عرض إلى نظيهر ريد بول سالزبورج النمساوي من أجل ضم نجم الفريق الشاب إيرلينج هالاند.
وقالت صحيفة "دايلي ميل" نقلاً عن تقارير إيطالية أن يوفنتوسبصدد تقديم عرض ضخم لضم المهاجم النرويجي هالاند، قد يصل إلى 35 مليون جنيه إسترليني.
وأشارت بعض التقارير أن يوفنتوس قد يجد منافسةشرسة من ريال مدريد ومانشستر يونايتد، اللذان يرغبان بضم اللاعب.
وأصبح هالاند محط أنظار العديد من الأندية الاوروبية، خاصة مع تألقه اللافت خلال مشاركته مع فريقه النمساوي ببطولة دوري أبطال اوروبا، حيث تمكن من تسجيل 6 أهداف من 3 مباريات.
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