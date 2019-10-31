وصول بعثة بطل سيشل الى القاهرة لمواجهة المصري

وصلت بعثة فريق كوت دي أور بطل سيشل مطار القاهرة، استعدادًا للقاء المصري البورسعيدي في إياب دور الـ32 "الثاني" للكونفدرالية الأفريقية ببرج العرب الأحد المقبل. للكونفدرالية الأفريقية ببرج العرب الأحد المقبل. ضم الفوج الأول 17 فردًا وسوف يصل الفوج الثاني من البعثة غدًا الجمعة، والذي يضم 6 أفراد منهم 4 لاعبين والمدير الفني والمدرب. الفوج الثاني من البعثة غدًا الجمعة، والذي يضم 6 أفراد منهم 4 لاعبين والمدير الفني والمدرب. كانت مباراة الذهاب بسيشل قد انتهت بفوز المصري بأربعة أهداف نظيفة.

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