شاهد.. جمهور الإسماعيلي ينتفض ويحذر وزير الشباب والرياضة

شنت جماهير النادي الإسماعيلي هجوماً علي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اعتراضاً علي قرار تسليم استاد اسماعيلية لإحدى المؤسسات.

وشارك الجمهور هاشتاج عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يطالبون من خلاله وزير الرياضة بالتراجع عن قرار تسليم استاد الإسماعيلي، مشيرين ان الاستاد ملك لجمهوره واجدادهم.

وقال احد الجماهير:"جمهور النادي الاسماعيلي في كافة بقاع الأرض يرفض شكلاً وموضوعاً هذه الجريمة التي ترتكبها الوزارة في حق النادي الاسماعيلي وفي حق جماهيره ، محافظة الاسماعيلية بكل أشكالها تنتفض الآن على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وفي شوارع المدينة رفضاً لهذا القرار الكارثي ، احذروا غضب جمهور الاسماعيلي تحديدًا، وللحديث بقية".

ترجع حكاية إنشاء النادي الإسماعيلي إلى أكثر من 97 عاماً عندما ظهرت على السطح فكرة إنشاء نادي مصري بالإسماعيلية ولكن هذه الفكرة لم تر النور وتظهر على أرض

الواقع إلا في عام 1921 عندما تم بناء هذا النادي بالجهود الذاتية وعن طريق جمع التبرعات من الأهالي.

وكان مقر هذا النادي هو مكان سوق الجمعة حالياً وكان اسمه في ذلك الوقت نادي النهضة وتم إشهاره عام 1924 ثم أصبح هذا النادي ـ الإسماعيلي أو النهضة ـ عضواً في اتحاد كرة القدم المصري عام 1926.

وفي بداية عهده كان النادي متواضعاً للغاية حيث كان مبنياً بسور من الطوب اللبن وبه حجره واحده لخلع الملابس وملعب لكرة القدم، وكان الملعب رملياً وبجواره كشك خشبي لا تزيد مساحته عن أربعة أمتار. وفي عام 1931 تمت إزالة الكشك الخشبي وزراعة الأرض بالنجيل وتم إنشاء مبنى متواضع

يحتوي على غرفتين ولكن كان هذا المبنى غير لائق بالإسماعيليه، لذلك تضافرت جهود الأهالي من أجل إنشاء مقر جديد للنادي يليق بالإسماعيلية وقد تحقق ذلك في عام 1943 وحصل النادي على قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 15 ألف متر وانتقل النادي إلى مقره الجديد وهو مبنى رعاية الشباب حالياً, وكان الإسماعيلي أول نادي مصري بالإسماعيليه حيث كانت جميع الأنديه الموجودة في ذلك الوقت تابعه للجاليات الأجنبية في الإسماعيليه ومنطقة القناة.

وقد بلغت تكاليف إنشاء النادي الإسماعيلي 6453 جنيهاً وتبرع الأهالي والتجار من أجل إنشائه، وتبرع كل من المقاول محمد علي أحمد بمبلغ 357 جنيه، والدكتور سليمان عيد وصالح عيد بمبلغ 500 جنيه، والحاج محمد محمد سليمان بمبلغ 100 جنيه، وبنفس المبلغ السيد أبو زيد المنياوي، والشيخ أحمد عطا بمبلغ 75 جنيه، وكل من أحمد ذكرى وعبد الرحمن السجاعي بمبلغ 50 جنيه، والحاج محمد سهمود وفهمي ميخائيل بمبلغ 30 جنيه، والحاج أحمد علي أبو زيد المنياوي بمبلغ 25 جنيه، والخواجه بنايوتي فاصوليس بمبلغ 20 جنيه.

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