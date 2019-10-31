كلوب يهدد بالانسحاب عقب لقاء ليفربول ضد آرسنال وأستون فيلا أكبر مستفيد

سيصعد أستون فيلا مباشرة إلى نصف نهائي بطولة كأس رابطة أندية الدوري الإنجليزي المحترفة "كأس الكاراباو" في حالة تنفيذ ليفربول تهديده بالانسحاب من البطولة، بحسب ما أكدته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وكان ليفربول قد حجز تذكرة في دور الثمانية من البطولة بعدما فاز على آرسنال في أنفيلد بركلات الترجيح بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 5-5.

وعقب المباراة خرج المدير الفني الألماني يورجن كلوب، قال أن فريقه ليفربول قد يضطر للانسحاب من البطولة بسبب ضغط المباريات، حيث أن النادي مرتبط بالمشاركة في كأس العالم للأندية بعدما توج الموسم الماضي بدوري أبطال اوروبا وسيكون مونديال الأندية ابتداء من 16 ديسمبر في دور الثمانية لكأس كاراباو.

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واللوائح لا تعطي الحق لأرسنال في المشاركة في البطولة في حالة

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وبعد المباراة قال كلوب "لست مهتمًا شخص أخر هو من يشعر بذلك لأننا لم نضع مواعيد المباريات".

وأكمل "لو كانت لدينا قائمة مواعيد المباريات حيث لا يمكن لفريق واحد أن يكون جزءًا من كل المباريات، عليك التفكير في جدول المباريات مرة أخرى، لن نكون ضحية لهذه المشكلة".