بلدية المحلة يتقدم بشكوي ضد حكم مباراة الرجاء المطروحي

تقدم نادي بلدية المحلة بشكوى إلى اتحاد الكرة ولجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية برئاسة جمال الغندور ضد الحكم محمد أبوخاطر بسبب قراراته ضد فريقالبلدية.
وشهدت نهاية مباراة الرجاء وبلدية المحلة اليوم الخميس خروج محمد أبو خاطر حكم اللقاء فى حراسةالشرطة المكلفة بالتأمين بعد الاعتراض على القرارات التحكيمية من جانب لاعبى البلدية.
كان فريق الرجاء بقيادة مدربه هاني العقبي قد تغلب على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية لدوري القسم الثاني.
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