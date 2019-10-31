تقدم نادي بلدية المحلة بشكوى إلى اتحاد الكرة ولجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية برئاسة جمال الغندور ضد الحكم محمد أبوخاطر بسبب قراراته ضد فريق البلدية. البلدية. وشهدت نهاية مباراة الرجاء وبلدية المحلة اليوم الخميس خروج محمد أبو خاطر حكم اللقاء فى حراسة الشرطة المكلفة بالتأمين بعد الاعتراض على القرارات التحكيمية من جانب لاعبى البلدية. الشرطة المكلفة بالتأمين بعد الاعتراض على القرارات التحكيمية من جانب لاعبى البلدية. كان فريق الرجاء بقيادة مدربه هاني العقبي قد تغلب على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية لدوري القسم الثاني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية المحلة يتقدم بشكوي ضد حكم مباراة الرجاء المطروحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.