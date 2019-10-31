خطف الهلال السعودي تعادلاً قاتلاً أمام الفتح بثلاثة أهداف لكل منهما، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الامير عبدالله بن جلوي الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
أفتتح فريق الفتح الأهداف مبكراً في الدقيقة الثامنة عن طريق ركلةجزاء، سجلها مروان سعدان من ضربة جزاء فى الدقيقة ٨، وتمكن الهلال الهلال من التعادل بهدف صالح الشهري في الدقيقة ٢٢.
وبعد 10 دقائق تمكن الهلال من إحراز هدف التقدم الذي سجله كارلوس إدواردو فى الدقيقة ٣٢.
ثم جاء ميتشيل تي فريدي ليقلب المباراة لصالح الفتح، ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 77 ثم هدف التقدم بالدقيقة 88.
ومع إقتراب المباراة من نهايتها يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الهلال، انبرى لتسديدها بافيتيمبي جوميز مسجلاً هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع.
بهذة النتيجة يحتل نادى الهلال صدارة الدورى السعودى برصيد ٢٠ نقطة، في حين ياتي نادي الفتح فى المركز الخامس عشر برصيد ٥ نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال ينجو من الهزيمة ويخطف تعادل قاتل أمام الفتح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.