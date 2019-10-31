الأهلي يحسم ديربي جدة لصالحه بالفوز على الإتحاد

حقق فريق أهلى جدة فوزاً مهمًا على نظيره الإتحاد بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

أفتتح أهداف اللقاء لاعب الاهلى عبد الفتاح عسيري في

الدقيقة ١٣ من بداية الشوط الاول من المباراة بعد تمريرة من دجانيني تافاريس إلى عبد الفتاح عسيري، الذي سددها في المرمى أرضية، لتمر من بين يدي فواز القرني حارس مرمى الإتحاد.

وفي الدقيقة 32 من تمريرة أمامية بداخل منطقة جزاء

الإتحاد، تصل الكرة إلى سعيد المولد الذي يمنحها للسوري عمر السومة ليسددها في المرمى معلنًا عن ثاني الأهداف.

ومن تمريرة طولية يلعب مانويل مروان دا كوستا الكرة ليهيأها إلى زياد الصحفي، ليقوم بتسديدها في المرمى معلناً عن هدف الإتحاد الوحيد في الدقيقة 71.

وبتلك النتيجة يحتل نادى الاهلى وصافة الدوري السعودي برصيد ١٧ نقطة، في حين ياتي نادي الاتحاد فى المركز الثاني عشر برصيد ٩ نقاط.