رياضة | برشلونة يواجه عقبة جديدة في طريقه لتلبية طلب ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يواجه عقبة جديدة في طريقه لتلبية طلب ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني يواجه عقدة جديدة في طريقه لتلبية طلب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، نجم البلوجرانا.

وكان برشلونة يسعى للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني الصاعد لوتارو مارتينيز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي، بناءًا على طلب مواطنه ليونيل ميسي، رفيقه في منتخب راقصي التانجو.

ولم يعد صراع مانشستر يونايتد على الصفقة هو المشكلة الوحيدة لبرشلونة، فقد ظهرت تطورات جديدة قد تعرقل إتمام الصفقة، وفقًا لما ذكرته تقارير صحفية إسبانية.

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وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن مانشستر يونايتد ينافس برشلونة بشأن التعاقد مع مواطنه مارتينيز، حيث يتطلع كلا الفريقين إلى استغلال الشرط الجزائي في العقد الحالي للاعب مع إنتر ميلان، والمقدر بقيمة 111 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة: "وظهر تطور جديد في الصفقة، حيث أن برشلونة ومانشستر يونايتد لا يمكنهما تفعيل الشرط الجزائي في عقد لوتارو، سوى في الإنتقالات الصيفية لعام 2020.

ويذكر أن برشلونة يسعى للتعاقد مع مهاجم جديد بديلاً للأوروجواياني لويس سواريز، الذي تقدم كثيرًا في العمر، حيث أقترب مهاجم البلوجرانا من إتمام عامه الـ33.

بينما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، بقيادة مديره الفني سولشاير، للحصول على خدمات الجوهرة الأرجنتينية الصاعدة بقوة بسبب معاناته من نقص في مركز رأس الحربة الصريح، عقب رحيل الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو والتشيلي أليكسيس سانشيز.